Schumacher onthult details over Haas-exit: "Gebeurde allemaal vrij laat"

Mick Schumacher stond dit jaar aan de zijlijn. De Duitse coureur fungeerde als reserve bij het team van Mercedes en hij kwam alleen in actie tijdens een paar tests. Hij kreeg de functie bij Mercedes nadat hij geen nieuw contract had gekregen bij Haas, Schumacher doet daar nu een boekje over open.

Schumacher reed in 2021 en 2022 voor het team van Haas in de Formule 1. In zijn laatste jaar had hij het lastig en reed hij veel schade. De kritiek was groot en Schumacher kreeg dan ook geen nieuw contract. Na een jaar aan de zijlijn bij Mercedes, zal Schumacher volgend jaar weer gaan racen. Hij heeft een contract getekend bij het Hypercar-team van Alpine, maar hij zal ook blijven fungeren als reservecoureur van Mercedes.

Schumacher blijft jagen op een Formule 1-zitje voor 2025, maar voorlopig heeft hij dus onderdak gevonden. De Duitser heeft zich niet vaak uitgesproken over zijn exit bij Haas, maar in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 doet hij had nu wel: "Het is duidelijk dat het allemaal vrij laat gebeurde. Ik kreeg de dag voor het laatste weekend te horen dat ik in 2023 niet op de grid zou staan. Dan is het laat om opzoek te gaan naar een nieuw zitje, dat is natuurlijk niet geweldig. We zijn toen ingegaan op de optie die Mercedes ons eerder had gegeven."