Horner benadrukt: "Red Bull zit niet achter Wolff-klacht"

Het FIA-onderzoek naar Toto en Susie Wolff houdt de gemoederen flink bezig in de Formule 1-wereld. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling, maar niemand weet precies wat de exacte aanleiding hiervan is. Christian Horner benadrukt dat Red Bull Racing en AlphaTauri er niets mee te maken hebben.

Er werd gesuggereerd dat een aantal teambazen zich zorgen maakten over de nauwe banden tussen Toto Wolff en de FOM. In een artikel van F1 Business Magazine werd er beweerd dat teambazen zich zorgen maken over de zaak. Toto Wolff zou volgens dit verhaal informatie in handen hebben die hij niet hoort te hebben, er werd gewezen naar zijn vrouw Susie Wolff als mogelijke bron. Zij vervult namelijk een belangrijke rol binnen de F1 Academy.

Geen klacht

Alle teams kwamen gisteren met dezelfde verklaring naar buiten waarin ze stelden dat ze niets te maken hadden met het onderzoek. Red Bull-teambaas Christian Horner deed dat ook in gesprek met Sky Sports: "Op de baan hebben we een stevige rivaliteit, maar we hebben geen officiële klacht ingediend bij de FIA over Susie, Toto of Mercedes. Red Bull is zelfs het team geweest dat vanaf het begin het meest betrokken is geweest bij de F1 Academy, tot het punt dat de twee Red Bull-teams zelfs drie auto's aan de start brengen."

Susie Wolff

Horner benadrukt dat zijn team en AlphaTauri geen klacht hebben ingediend en dat ze ook geen verzoeken hebben gedaan. De Brit is zelfs lovend over Susie Wolff: "We werken heel nauw samen met Susie, die uitstekend werk levert voor de F1 Academy. Net als anderen waren we behoorlijk verrast door de verklaring van dinsdagavond, maar het is zeker niet uitgelokt of in gang gezet door Red Bull. Omdat mensen willen dat ik hier forensisch over ben: noch Red Bull, noch AlphaTauri, noch iemand anders in deze familie heeft achter deze vermeende klacht gezeten."