'Discussie Wolff en Horner niet de aanleiding voor FIA-onderzoek'

Autosportfederatie FIA schudde gisteravond de Formule 1-wereld wakker met een opvallend bericht. Ze hebben een onderzoek geopend naar mogelijke belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Een discussie tussen Wolff en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft mogelijk bijgedragen aan het onderzoek.

Afgelopen weekend kwam het tijdschrift F1 Business Magazine met een opvallend verhaal naar buiten. Het tijdschrift stelde dat een aantal teambazen zich zorgen maakten over de nauwe banden tussen Wolff en de FOM. Wolffs vrouw Susie Wolff is namelijk werkzaam bij de F1 Academy en vanuit die functie staat ze in direct contact met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Het artikel was geen groot nieuws, maar toch opende de FIA dus een onderzoek.

Wolff

Het Duitse medium Auto, Motor und Sport meldt dat een ander voorval mogelijk heeft bijgedragen aan het onderzoek. AMuS meldt namelijk dat Wolff zijn mond voorbij praatte tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission. De Oostenrijker zou daar over informatie hebben gesproken die als vertrouwelijk werden beschouwd en waar hij helemaal geen toegang tot hoort te hebben. Deze cijfers over de budgetcap kwamen voort uit een audit die onderdeel waren van het onderzoek naar de naleving van de de cap. AMuS zwakte deze informatie later af.

Verrassing

Volgens AMuS ontstond er een discussie tussen Wolff en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Horner vroeg zich af hoe Wolff aan deze cijfers kwam, maar het is niet helemaal duidelijk wat er toen gebeurde. Een andere teambaas laat anoniem aan AMuS weten dat de andere teambazen op dat moment geen klachten hadden over de uitspraken van Wolff. Ook voor hen kwam het onderzoek dus als een verrassing. AMuS meldde later dat deze discussie niet de aanleiding was voor het onderzoek naar Wolff van de FIA.