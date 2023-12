Horner snapt contractgeruchten Leclerc: "Absurd als Ferrari dat niet doet"

Het lijkt er sterk op dat Charles Leclerc zeer binnenkort een krabbel gaat zetten onder een nieuw Ferrari-contract. De Monegask aast al geruime tijd op een contractverlenging, maar officieel is er nog niets bekend gemaakt. Christian Horner vindt het niet meer dan normaal dat er wordt gesproken over een nieuw contract.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldde eerder deze week dat Ferrari bezig is met het verlengen van de contracten van hun coureurs. Leclerc zou op het punt staan om een megacontract te tekenen bij het iconische Italiaanse team. Hij kan miljoenen gaan verdienen bij Ferrari en hij zou dan tot en met 2029 onder contract staan bij het team. Ferrari lijkt ook Carlos Sainz een voorstel te hebben gedaan, maar daar lijkt de Spanjaard niet tevreden over te zijn.

Toch ging het in de afgelopen dagen vooral over de aanstaande contractverlenging van Leclerc. De Monegask staat er goed op bij Ferrari en ook de concurrenten kijken met veel interesse naar de verrichtingen van Leclerc. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet tijdens de Autosport Awards aan Sky Sports weten dat hij Ferrari begrijpt: "Dat is compleet normaal, hij is echt een geweldige coureur. Ik weet zeker dat ze hem aan boord willen houden en het zou absurd zijn als ze dat niet gaan doen."