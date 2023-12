Wolff hekelt sprintplannen: "Soort WWE op zaterdag"

Het is nog steeds onduidelijk hoe de sprintraces er vanaf volgend jaar precies uit gaan zien. Het format zal worden omgegooid, maar niemand weet precies wat er zal gebeuren. Toto Wolff laat op sarcastische wijze weten dat hij een reversed grid wel ziet zitten omdat iedereen dat kan zien hoe stom dat concept is.

Dit jaar werd er gewerkt met een concept waarbij de sprint meer los stond van de rest van het weekend. Op de zaterdag werd er eerst een Sprint Shootout afgewerkt en aan de hand daarvan werd de startopstelling voor de sprintrace bepaald. De uitslag van de sprintrace had vervolgens geen impact meer op de Grand Prix. Dit format wordt voor volgend jaar weer aangepast en er is een kans dat er een reversed grid wordt ingevoerd.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is daar in ieder geval geen fan van. De Oostenrijker reageert op een sarcastische wijze op dit plan in gesprek met de internationale media: "Ik kan mij wel vinden in races met een omgekeerde startopstelling. Laten we dit doen! Dan wordt duidelijk hoe stom het concept is. Ja, we doen zes keer per jaar iets stoms wat helemaal niemand leuk vindt. Dan krijg je een evenement met andere winnaars en verfrissende podiums. We doen dan een soort WWE op zaterdag en de Formule 1 op zondag."