"Verstappen mag niet meer skiën van Red Bull"

Max Verstappen is van onschatbare waarde voor zijn team Red Bull Racing. Hij werd in de afgelopen drie jaar wereldkampioen en hij verbrak veel records. Verstappens successen hebben ook een keerzijde, want hij mag namelijk niet meer skiën van Red Bull.

Verstappen won afgelopen seizoen negentien Grands Prix in de koningsklasse van de autosport. Hij verbrak aan de lopende band records en hij werd alom geprezen. De Nederlander leek zich soms wel met andere dingen bezig te kunnen houden tijdens de races, maar hij mag niet zomaar alles gaan doen van zijn werkgever. Red Bull heeft namelijk een aantal dingen in zijn contract laten opnemen.

Verstappen onthult namelijk dat hij geen gevaarlijke sporten mag uitvoeren. Skiën mag dus ook niet en in gesprek met Formule 1 Magazine wordt er ook gewezen naar het ski-ongeval van Michael Schumacher: "Ja, dat is dramatisch en triest. Maar aan de andere kant kun je ook uitglijden in de douche en je nek breken. Overal zit een risico aan. Om je vraag te beantwoorden, ik heb al vijf jaar niet meer geskied vanwege het risico om iets te breken om te verdraaien. Natuurlijk ook in de wetenschap dat er nog jaren aankomen waarin ik een grote kans heb om weer kampioen te worden."