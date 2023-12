Susie Wolff reageert woest op FIA-onderzoek: "Ben diep beledigd"

Het Formule 1-seizoen is al anderhalve week ten einde, maar dat betekent niet dat het stil is. De FIA maakte gisteren namelijk bekend dat ze een onderzoek hebben geopend naar mogelijke belangenverstrengeling van Toto Wolff. Zijn vrouw Susie Wolff reageert woest op de beschuldigingen.

Afgelopen weekend meldde F1 Business Magazine dat meerdere teambazen zich zorgen maken over de nauwe banden tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en de FOM. Men vreest dat Wolff informatie ontvangt vanuit de FOM, zijn vrouw Susie Wolff heeft immers een hoge functie binnen de F1 Academy. De FIA neemt deze berichtgeving serieus en ze hebben een onderzoek geopend naar mogelijke belangenverstrengeling.

Woest

De Formule 1 en Mercedes reageerde eerder al woest op de berichtgeving. Susie Wolff is ook kwaad en ze reageert met een statement op Instagram: "Ik ben diep beledigd, maar helaas niet verrast door de publieke beschuldigingen die deze avond zijn geuit. Het is ontmoedigend dat mijn integriteit in twijfel wordt getrokken, vooral wanneer dat op deze intimiderende en vrouwonvriendelijke manier gebeurt en omdat het zich eerder op mijn status dan mijn capaciteiten concentreert."

Obstakels

Susie Wolff ontkent de beschuldigingen en ze stelt dat ze wel vaker te maken heeft gehad met dit soort beschuldigingen tijdens haar werk: "Tijdens mijn loopbaan in de autosport ben ik talloze obstakels tegengekomen en deze heb ik ook overwonnen. Ik weiger deze beschuldigingen mijn toewijding en mijn passie voor de F1 Academy te laten overschaduwen. Als een vrouw in deze sport heb ik wel vaker te maken gehad met uitdagingen, maar mijn commitment om barrières te doorbreken en de weg vrij te maken voor nieuwe generaties. Ik ontken deze beschuldigingen op de sterkste manier.