FIA start onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff hebben mogelijk een probleem. Na recente geruchten over mogelijke belangenverstrengeling heeft de FIA ingegrepen. Er wordt een onderzoek geopend naar belangenverstrengeling, maar het is niet duidelijk wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Eerder deze week meldde Business F1 Magazine dat andere teams zich zorgen maakten over de nauwe band tussen Wolff en het Formula One Management. Aangezien Susie Wolff een belangrijke functie heeft binnen de F1 Academy, heeft zijn goede contacten bij de FOM. Andere teambazen maken zich zorgen en een aantal van hen lieten anoniem aan Business F1 weten dat ze vrezen dat Wolff toegang heeft tot vertrouwelijke informatie van de FOM en dat zijn vrouw op de hoogte is van de gespreksonderwerpen van de teambazen.

Dit lijkt op belangenverstrengeling en de FIA heeft de Complaine-afdeling een onderzoek laten openen. Meerdere media melden zich dat er is gelobbyd bij FIA-president Mohammed Ben Sulayem en dat hij de opdracht heeft gegeven voor het onderzoek. In een statement bevestigt de FIA het onderzoek: "De FIA is op de hoogte van speculaties in de media over de bewering dat informatie van vertrouwelijke aard zou zijn doorgegeven aan een F1-teambaas door een lid van het FOM-personeel. De Compliance-afdeling van de FIA onderzoekt de zaak.