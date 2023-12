FIA-steward geeft fout toe: "Straf voor Sainz in Vegas voelde verkeerd"

De gridstraf van Carlos Sainz in Las Vegas was één de controversieelste momenten van het afgelopen jaar. Hij kreeg een straf omdat zijn team onderdelen moest vervangen vanwege een incident met een putdeksel. Steward Derek Warwick geeft toe dat hij zich hier niet goed bij voelde.

Sainz kende een rampzalig raceweekend in Las Vegas. Zijn problemen werden veroorzaakt door een loszittend frame van en putdeksel op de Strip. Zijn Ferrari raakte zwaar beschadigd toen hij over de putdeksel heen reed. Ferrari moest een enorm aantal onderdelen vervangen en dat leverde ze een gridstraf van tien plaatsen op. Ze probeerden de straf kwijt te laten schelden door de stewards, maar dat kon volgens de regels niet.

Oud-coureur Derek Warwick was één van de stewards in Las Vegas. Hij geeft toe dat de stewards zich niet goed voelde bij deze straf. Bij de Autosport Awards reageerde Warwick bij Reuters: "Het is een lastige taak voor een steward, het is hetzelfde als bij een scheidsrechter. We moeten onpartijdig zijn, we moeten streng zijn en we moeten soms hard zijn, zelfs als het pijn doet. De straf die we in Vegas aan Sainz moesten geven voelde verkeerd, het was verkeerd. We hebben hard ons best gedaan om het voor elkaar te krijgen, maar zo zijn de regels."