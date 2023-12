Hamilton vindt 2023 geen slecht seizoen

Lewis Hamilton kende dit jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Hij kon niet meevechten om de zeges en hij had moeite met zijn Mercedes-bolide. Hamilton blijft echter strijdvaardig en hij wil niet zeggen dat dit zijn slechtste seizoen uit zijn loopbaan was.

Na een teleurstellend 2022 wilde Mercedes dit jaar gaan toeslaan. Ze wilden de strijd met Red Bull Racing aangaan, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Red Bull was veel te snel en Mercedes wist de achterstand niet goed te maken. Hamilton worstelde meerdere keren met zijn auto en hij leek niet in zijn sas te zijn. De zevenvoudig wereldkampioen won voor het tweede seizoen op rij geen Grand Prix, maar hij werd wel derde in het wereldkampioenschap.

Misvatting

Critici stellen dat dit Hamiltons slechtste seizoen was in de sport. De Brit is zelf van mening dat dit niet het geval is en hij legt dit uit aan Motorsport.com: "Ik denk dat het een misvatting is. Ik had ook zware jaren als jonge coureur. De auto van 2009 was bijvoorbeeld verschrikkelijk, maar we konden er nog wel een race mee winnen door een twee update. Ook de seizoenen 2010 en 2011 waren niet bijzonder goed. Het ene jaar had ik zelf moeite en in het andere jaar was de auto echt niet goed."

Droogte

Hamilton weet ook dat de cijfers niet liegen. De Brit wist in al zijn jaren in de Formule 1 te winnen, behalve in 2022 en dit jaar. Hij geeft toe dat dit een pijnlijke statistiek is: "Als je kijkt naar mijn successen, dan is dit de langste periode in mijn loopbaan waarin in droogsta qua zeges. Als je de overwinningen in 2009, 2010 en 2011 wegdenkt, dan zijn die seizoenen gewoon veel minder goed."