Verstappen inspireert jeugd: "Ze moeten geen tweede Max willen worden"

Max Verstappen heeft de Formule 1 in de afgelopen jaren populair gemaakt in Nederland. De drievoudig wereldkampioen is een grote inspiratiebron voor veel kinderen. Verstappen stelt echter dat de nieuwe generatie er niet van moet dromen om de nieuwe Max te worden.

Sinds Verstappen in 2015 debuteerde in de koningsklasse van de autosport, staat de sport in de spotlights. Steeds meer mensen zijn naar de Formule 1 gaan kijken en ook steeds meer kinderen zijn begonnen met karten. Verstappen geldt als een inspiratie voor de nieuwe generatie karters. Steeds vaker verschijnen er Nederlandse kartende kinderen aan de start van verschillende races.

Jezelf zijn

Verstappen is voor hen een soort voorbeeld. De Nederlander vindt echter dat dit niet zozeer nodig. In gesprek met Formule 1 Magazine laat hij weten dat hij een soort verantwoordelijkheid met zich meedraagt: "Dat klopt en dat is natuurlijk heel erg mooi, maar ik hoop vooral dat de kinderen zichzelf willen zijn. Zo was ik vroeger ook. Ik keek tegen niemand op. Ik hoop dat ze dat misschien van mij meekrijgen: altijd proberen jezelf te zijn en niemand proberen na te doen."

Poster

Verstappen snapt heel goed waarom hij als een soort inspiratiebron geldt voor de nieuwe generatie. Hij blijft alleen wel benadrukken dat iedereen zichzelf moet zijn: "Natuurlijk is het leuk om fan van iemand te zijn of dat ze denken: dat wil ik later ook doen. Succes inspireert namelijk. Maar ze moeten geen tweede Max willen worden. Ik had vroeger als kind alleen een poster van mijn vader aan de muur. Ik denk dat mijn moeder die heeft opgehangen."