Wolff ziet 'bijzondere details' op nieuwe auto

Het team van Mercedes is momenteel hard bezig met het ontwerp voor de auto voor 2024. Het team past het concept volledig aan na twee seizoenen vol teleurstelling. Teambaas Toto Wolff blijft mysterieus over het nieuwe concept, maar hij heeft wel een aantal interessante zaken gezien.

Mercedes verraste begin 2022 vriend en vijand met een bijzonder concept. Ze kozen voor een zogenaamde wagen met zeropods. Deze extreem kleine sidepods waren uniek, maar ze werkten niet. Mercedes gaf openlijk toe dat er problemen waren met het design, maar toch reden ze begin dit jaar weer met zeropods. Halverwege het seizoen gooiden ze dit echter weer in de prullenbak en kozen ze voor een normaler design.

Moedig

Mercedes wil volgend jaar weer meevechten om de zeges. Daarom gaan ze het gehele design aanpassen en teambaas Toto Wolff is daar blij mee. Wolff is tijdens de Autosport Awards duidelijk over de zeropods in gesprek met PlanetF1: "Ik denk dat we moedig waren door zo'n auto de baan op te sturen. Het ging over een concept dat niemand anders had gekozen, maar helaas werkte het niet. Zo simpel is het. Het is gewoon natuurkunde en niets anders."

Details

Wolff is in ieder geval blij met de dingen die hij ziet in de fabriek. De Oostenrijker heeft enorme verwachtingen van de nieuwe auto en hij ziet allerlei goede signalen. Hij is daar nogal eerlijk over: "De auto van volgend jaar wordt iets conventioneler, het is meer iets wat je kunt verwachten van een Formule 1-wagen. Maar, er zijn wel een aantal details die ik nog niet op een andere auto heb gezien."