Rosberg wil dat F1-coureurs meer doen tegen klimaatverandering

Het is geen geheim dat de Formule 1 hun steentje wil bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze zijn daarvoor al bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen, maar volgens sommigen is dat niet genoeg. Nico Rosberg is namelijk van mening dat de coureurs meer kunnen doen.

Het is de bedoeling van de Formule 1 om de sport in 2030 volledig klimaatneutraal te laten draaien. Daarvoor zijn wel een aantal aanpassingen nodig. Men is al bezig met het doorvoeren van een aantal van deze acties. Op veel circuits wordt er al duurzamer gewerkt en vanaf 2026 wordt er gereden met klimaatneutrale brandstoffen. Ook worden er steeds meer 'groene' autosportkampioenschappen opgericht.

Following

Enkelvoudig wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg neemt met zijn eigen team deel aan de elektrische Extreme E. Hij laat aan City A.M weten dat de Formule 1-coureurs beter hun best moeten doen: "We hebben de verantwoordelijkheid om rolmodellen te zijn omdat we een enorme following hebben en het is geweldig dat we zulke progressie boeken. Maar, er is nog steeds ruimte om te groeien. Als je kijkt naar de grote sterren, dan zie je dat ze niet zoveel doen. Er kan nog meer worden gedaan."

Rolmodel

Rosberg is daarnaast van mening dat hijzelf wel goed bezig is met het bereiken van groene doelen. De Duitser is blij met zijn werkzaamheden in de Extreme E. In deze klasse wordt er gereden met elektrische buggy's die worden bestuurd door een man en een vrouw. Rosberg: "De Formule 1 doet als sport steeds meer en meer, maar hopelijk kunnen wij met de Extreme E gaan functioneren als een soort rolmodel."