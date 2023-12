Horner staat achter Hamilton-verhalen: "Hoef je geen raketgeleerde voor te zijn"

Red Bull-teambaas Christian Horner zorgde vlak voor de seizoensfinale in Abu Dhabi voor de nodige ophef. Hij liet namelijk weten dat Lewis Hamiltons mensen hadden geïnformeerd naar een Red Bull-zitje. Achteraf bleek dat de zaakjes iets anders lagen, maar Horner vindt het geen vreemd verhaal.

Horner maakte vlak voor het raceweekend in Abu Dhabi bekend dat de entourage van Hamilton contact had gezocht met Red Bull. Horners interview met de Daily Mail ging de wereld over en op het circuit van Yas Marina reageerde Hamilton verrast. Hij stelde dat Horner contact had gezocht en niet andersom. Horner liet daarna weten dat hij contact had gehad met de vader van Hamilton, maar verder bleef hij achter zijn verhaal staan.

Horner vindt het dan ook niet vreemd dat de vader van Hamilton contact met hem heeft gezocht. Hij laat ook weten dat dit waarschijnlijk geen verrassing was voor Mercedes. Horner wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk het niet nee. Hij is de meest succesvolle coureur allertijden en hij heeft al sinds 2021 geen Grand Prix meer gewonnen. Je hoeft dus geen raketgeleerd te zijn om dit te begrijpen. Ik denk ook niet dat ik de enige was die contact heeft gehad met zijn mensen."