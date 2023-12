Perez zat diept in de put: "Zo slecht kan ik toch niet zijn?"

Sergio Perez kende dit jaar een wisselvallig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur wilde meevechten om de titel, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Perez zakte meerdere keren door het ijs en hij vroeg zich af of hij wel zo slecht kon zijn.

Perez won de races in de straten van Jeddah en Bakoe, maar daarna ging het bergafwaarts met zijn resultaten. Na een crash in de kwalificatie in Monaco volgde een reeks van rampzalige kwalificaties. In Qatar had hij nog een kleine kans om het titelfeest van zijn teamgenoot Max Verstappen uit te stellen, maar dat lukte niet. Hij crashte in de sprintrace en hij kwam in de Grand Prix met ruim tachtig seconden achterstand over de streep.

Perez geeft aan dat hij daarna actie ondernam en met zijn team om de tafel ging. In gesprek met Motorsport.com legt hij uit waarom hij toen die keuze maakte: "Omdat Qatar echt het slechtste weekend was dat ik mij kon herinneren, het was waarschijnlijk mijn slechtste weekend ooit in de sport. Het was zo'n slecht weekend dat ik echt dat van 'zo slecht kan ik toch niet zijn, er is iets aan de hand.' Met raceweekenden die elkaar kort zouden volgen heb ik het gevoel dat er soms niet genoeg tijd is om het echt allemaal door te nemen."