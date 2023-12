Krijgt Verstappen genoeg waardering: "Interesseert hem niet zoveel"

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander kende een ongekend dominant seizoen waarin hij record na record brak. Verstappen kreeg misschien niet genoeg waardering, maar volgens zijn vader Jos maakt dat hem niet zoveel uit.

Verstappen werd voor de derde keer wereldkampioen, maar ditmaal deed hij dat op een extreem dominante manier. Hij verpulverde record na record en hij versloeg al zijn concurrenten. Toch was niet iedereen te spreken over het dominante jaar van Verstappen. Sommige critici wezen bijvoorbeeld naar Verstappens krachtige Red Bull-bolide, terwijl anderen van mening waren dat Verstappen de sport saai maakte.

Het is dan ook de vraag of Verstappen wel de waardering heeft gekregen die bij zo'n extreem dominant jaar hoort. De Nederlander haalt daar volgens zijn vader Jos Verstappen zijn schouders over op. In gesprek met Formule 1 Magazine is Verstappen senior daar duidelijk over: "Dat weet ik niet, maar dat interesseert hem eigenlijk ook niet zoveel. Ik denk dat iedereen in de paddock wel weet hoe goed Max zijn dingen doet. Wat mensen daarbuiten vinden, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar hier, binnen de hele familie, weten ze dondersgoed hoe goed hij zijn dingen doet, hoe goed hij het voor elkaar heeft en hij krijgt hier honderd procent de waardering die hij verdient."