Vasseur hield lijst bij van onnodige Ferrari-fouten

Het team van Ferrari was dit jaar het enige team dat Red Bull Racing wist te verslaan. In Singapore ging de zege naar Carlos Sainz en daarna was Ferrari nog een paar keer gevaarlijk. Teambaas Frédéric Vasseur stelt dat er nog veel meer mogelijk was, hij heeft een lijst bijgehouden wat van alle fouten van zijn team.

Ferrari sloot het seizoen af met een derde plaats in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal vocht tot en met de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi met het team van Mercedes om deze positie. In Abu Dhabi had Ferrari echter pech, want Sainz was volledig uit vorm. De Spanjaard crashte in de tweede vrije training en daarna zakte hij volledig door het ijs in de kwalificatie.

Volgens teambaas Frédéric Vasseur heeft Ferrari door onnodige fouten veel punten laten liggen. Hij heeft er een lijst van opgesteld en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "We begonnen verkeerd in Bahrein, waar we uitvielen vanaf de derde plaats en een straf kregen voor de tweede race. Dat was voor Charles een straf van bijna 25 punten. Naast de punten die we aan anderen gaven met de Mercedessen achter ons. Dit is niet het enige, je kunt een lijst opstellen. Ik heb de lijst een paar keer gemaakt en ik heb het klassement in mijn hoofd zonder de problemen."