Wolff blij met opmars megatalent Antonelli: "We moeten voorzichtig zijn"

Het team van Mercedes kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Men vraagt zich af of ze de achterstand op Red Bull Racing snel kunnen verkleinen. De toekomst is dus onduidelijk, maar qua coureurs is die dat niet. Met megatalent Andrea Kimi Antonelli hebben ze goud in handen. Toto Wolff wil echter rustig aan doen met de jonge Italiaan.

Antonelli geldt als één van de grootste racetalenten ter wereld. De 17-jarige Italiaanse coureur reed dit jaar in de FRECA en hij werd daar op overtuigende wijze kampioen. Hij maakt al geruime tijd indruk op kenners en het team van Mercedes voegde hem dan ook al vroeg toe aan hun talentenploeg. De verwachtingen zijn hoog en Antonelli mag volgend jaar zelfs in de Formule 2 gaan rijden voor het team van Prema.

Karakter

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer tevreden met Antonelli. Hij wil echter wel rustig aan blijven doen met het talent, zo stelt hij bij Motorsport.com: "We namen Kimi in 2012 onder onze vleugels en toen was hij al een geweldige jongen. Je kon zijn karakter zien, hij was enorm sterk. Hij liep mee in de garage en hij straalde zelfvertrouwen uit. In de karts was zijn staat van dienst enorm. Dan zet je hem in de formulewagens en dat wint hij elk seizoen direct. We moeten voorzichtig zijn, want er heerst veel hype rondom hem."

Formule 2

Wolff geeft toe dat de stap naar de Formule 2 nogal groot is. Hij wil Antonelli de tijd geven en hij weet dan ook niet hoelang het Italiaanse talent in deze klasse zal rijden: "Of het nou één of misschien twee seizoenen duurt, hij moet gewoon laten zien dat hij klaar is voor een zitje in de Formule 1. Er zit dan nog een stap tussen. We moeten ons concentreren op de Formule 2 en niets anders."