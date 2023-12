Hamilton ziet nog te weinig diversiteit bij Mercedes

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton zich inzet voor een diverse Formule 1. De Britse Mercedes-coureur vindt dat er nog veel werk aan de winkel is in de sport en hij zet zich dan ook in met meerdere organisaties. Hij is dan ook van mening dat er bij Mercedes nog veel kan gebeuren.

Hamilton vecht al geruime tijd voor een meer diverse sportwereld. Hij zette meerdere acties en organisaties op om zijn missie te bereiken. Samen met Mercedes lanceerde hij drie jaar geleden het programma 'Accelerate 25', hierbij was het de bedoeling om de werknemers van Mercedes voor 25 procent uit minderheden te laten bestaan in 2025. Deze actie werd op touw gezet nadat de teamfoto van Mercedes in 2019 niet heel divers bleek te zijn.

Hamilton is nog steeds niet helemaal tevreden, maar hij stelt wel dat er stappen zijn gezet. De Britse Mercedes-coureur is er eerlijk over in gesprek met RaceFans in Abu Dhabi: "Het is een lang proces dat hier in 2019 in gang is gezet. We hebben net een teamfoto gemaakt en ik dacht: 'We hebben nog veel werk te doen'. Er zijn bijvoorbeeld maar drie mensen van kleur. Maar, er zijn wel veel meer vrouwen. Er moet nog steeds iets veranderen."