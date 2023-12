Verstappen reageert op salaris-kritiek: "Dat heeft er niets mee te maken"

Max Verstappen is momenteel één van de best verdienende Formule 1-coureurs. De Nederlander ontvangt een miljoenensalaris, maar sommige fans vinden dat hij hiermee profiteert van een sport die hij vaak afkraakt. Verstappen kan helemaal niets met dit soort kritiek en hij wuift het dan ook weg.

Het is bekend hoeveel Formule 1-coureurs precies verdienen, maar het lijkt er op dat Verstappen per seizoen ongeveer 55 miljoen dollar mag bijschrijven op zijn bankrekening. De Nederlander is daarmee één van de best verdienende coureurs van het huidige startveld. Verstappen ontvangt soms kritiek voor het feit dat hij zoveel geld verdient, in het buitenland woont en omdat hij vaak kritisch is op de Formule 1.

Kritiek

Sommige criticasters zijn namelijk van mening dat Verstappen met zijn salaris profiteert van de Formule 1, terwijl de sport regelmatig afkraakt. In een interview met The Telegraph reageert Verstappen grappend op de suggestie van fans dat hij dan maar races moet overslaan: "Ik weet niet zeker hoe ik er contractueel tegenover sta om een race over te slaan! Maar wat het salaris betreft, denk ik niet echt dat de groei van de sport een verschil maakt voor mijn contract. Ik denk niet dat het voor Red Bull afhangt van hoeveel ze verdienen in de Formule 1."

Verleden

Verstappen is van mening dat hij gewoon zijn mening mag blijven en dat dit niet samenhangt met hoeveel geld hij verdient. Daarnaast geeft hij aan dat hij ook al veel verdiende toen de teams nog niet veel geld overhielden: "Tot een paar jaar geleden maakte elk team verlies en ook toen kreeg in nog gewoon een groot salaris. Dus daar heeft het helemaal niets mee te maken. Red Bull is denk ik ook groter dan alleen hun Formule 1-activiteiten."