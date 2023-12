McLaren presenteert opvallend nieuw kopstuk

Het team van McLaren heeft een nieuwe opvallende naam gepresenteerd voor een belangrijke rol binnen de renstal. McLaren neemt namelijk Stephanie Carlin over van het team van Rodin Carlin. Ze krijgt een belangrijke taak binnen de Britse renstal voor de komende tijd.

Carlin was in de afgelopen periode de teambaas van Rodin Carlin in de Formule 3 en de F1 Academy. Daarnaast was ze ook de teambaas van het Extreme E-team van X44, de renstal van Lewis Hamilton. Ze laat die taken nu achter zich, want ze wordt de nieuwe F1 Business Operations Director van McLaren. Vanuit deze rol zal ze direct verslag doen aan teambaas Andrea Stella en ze wordt verantwoordelijk voor alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de Formule 1-operaties en ze zal de werkzaamheden van McLaren in de F1 Academy in goede banen gaan leiden.

We're pleased to confirm the recruitment of Stephanie Carlin as F1 Business Operations Director. 馃



