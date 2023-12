Coulthard twijfelt aan kampioensvorm Hamilton

Lewis Hamilton en zijn team Mercedes beleefden dit jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze wisten wederom geen race te winnen, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt wel dat Hamilton nog steeds kampioensmateriaal is. David Coulthard heeft daar een andere mening over.

Hamilton werd dit jaar derde in het wereldkampioenschap, maar hij wist voor het tweede seizoen op rij geen race te winnen. Mercedes wil er alles aan doen om aankomend seizoen weer mee te kunnen vechten voor de zeges. In Abu Dhabi liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten dat Hamilton volgens hem nog steeds de beste coureur ter wereld is. Hij denkt dat Hamilton met een goede auto nog mee kan vechten om de titel.

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard heeft een andere mening over deze zaak. De Schot twijfelt aan de huidige vorm van Hamilton. In gesprek met Channel 4 is Coulthard zeer duidelijk over Hamiltons vorm: "Dit is niet Lewis op de toppen van zijn kunnen. Dit was Lewis in een enorm frustrerend jaar waarin hij echt onderpresteerde. Het wordt interessant om te zien wat er gebeurt wanneer hij weer plaats kan nemen in een auto waarmee hij kan winnen. Het wordt dan interessant om te zien of hij de oude Lewis-magie weer kan vinden."