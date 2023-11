Horner lacht: "Onze grootste verandering was de livery!"

Het team van Red Bull Racing was dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ze waren veel sneller dan de concurrentie en ze konden zich al zeer vroeg focussen op de auto voor 2024. Christian Horner grapt dan ook dat de grootste verandering aan de RB19 de livery was.

Red Bull won dit seizoen slechts één Grand Prix niet. De Oostenrijkse renstal was verder oppermachtig en ze profiteerden van de bloedvorm van Max Verstappen. De Nederlander werd met gemak wereldkampioen en hij brak meerdere bizarre wereldrecords. Het ging zelfs zo goed dat Red Bull zich niet focuste op het door ontwikkelen van de RB19. De andere teams kwamen dan ook een klein beetje dichterbij in de laatste maanden van het seizoen.

Red Bull-teambaas Christian Horner is dan ook heel enthousiast over het afgelopen seizoen van het team. De Brit spreekt zich in gesprek met de internationale media lachend uit: "De grootste veranderingen die we hebben doorgevoerd waren de nieuwe livery's! Gedurende het jaar hebben we verschillende tegenstanders gehad die het ons lastig maakten, bijvoorbeeld Aston Martin dat sterk aan het seizoen begon. Als je terugdenkt aan die kwalificatie in Monaco, dan kwam het er op neer dat één rondje de race bepaalde. Recentelijk heeft McLaren ons echt uitgedaagd."