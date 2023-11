Hamilton overwoog te stoppen na mislopen titel 2021

Lewis Hamilton verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Mercedes tot en met 2025. Dat betekent dus dat hij op zijn veertigste nog in de Formule 1 rijdt. Hamilton zei jaren geleden dat hij dit niet van plan was. Nu doet hij dit dus wel, maar hij geeft eerlijk toe dat hij eerder overwoog te stoppen. Ook eind 2021 schoot die gedachte door zijn hoofd.

Hamilton stelde jaren geleden dat het niet zijn bedoeling was om op zijn veertigste nog te rijden in de koningsklasse van de autosport. De Brit heeft die mening nu bijgesteld, want op zijn veertigste zal hij nog steeds onder contract staan bij Mercedes. Hij stelt nu echter dat je nooit nooit moet zeggen. Hamilton geeft toe dat het een enorm zwaar leven is en dat hij eerder wel eens heeft gedacht aan een racepensioen.

De Brit geeft toe dat deze gedachte ook door zijn hoofd schoot nadat hij de wereldtitel van 2021 misliep. Hij verloor toen de titel aan Max Verstappen. In gesprek met Motorsport.com geeft hij aan dat hij daarna overwoog te stoppen: "Zeker, ja. In die tijd ging er zoveel door mijn hoofd. Eén van de slechtste dingen die je kunt doen, is beslissingen nemen uit emotie. Als je emotioneel bent en in het heetst van de strijd bent, dan maak je vaak niet de juiste beslissing. De emoties liepen hoog op en het was een lastige periode. Ik moest wachten tot alles was afgekoeld en mijn gedachten weer helder waren."