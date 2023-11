Mercedes neemt enorm risico: "Kan ook helemaal fout gaan"

Het team van Mercedes kende dit jaar wederom een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal wist geen race te winnen en Red Bull Racing was simpelweg te snel. Mercedes gooit het concept helemaal om voor 2024 en Toto Wolff geeft toe dat zijn team daarmee een enorm risico neemt.

Mercedes eindigde nog wel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar dat was niet het resultaat waarop ze hadden gehoopt. De Duitse renstal wilde dit jaar Red Bull aanvallen, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Lewis Hamilton en George Russell hadden het zwaar in de W14 en ze hadden er veel moeite mee om de auto elk weekend aan de praat te krijgen. De teleurstelling was dan ook groot.

Risico

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten dat het team in 2024 aan de start verschijnt met een volledig nieuw concept. Hij laat aan de internationale media weten dat dit ook een groot risico met zich meebrengt: "We gaan het concept veranderen. We stappen volledig af van hoe we nu het chassis, de gewichtsverdeling en de luchtstromen hebben ingericht. We hebben letterlijk elk onderdeel vervangen, ik denk dat we alleen op die manier kans maken. Het kan natuurlijk ook helemaal fout gaan."

Verloren

Wolff erkent dat de veranderingen er ook voor kunnen zorgen dat alles in de soep loopt bij Mercedes. De Oostenrijker wil niet te vroeg juichen: "Ik ben nog nooit optimistisch geweest. Dat klinkt vrij slecht, maar het beschermt mij ook tegen hoge verwachtingen en daardoor push ik harder. Ik denk namelijk dat niets goed genoeg is. Ik ziet hier dan ook met gemengde gevoelens. We zijn tweede in het constructeurskampioenschap en die strijd hebben we dus gewonnen. Maar, de strijd om de eerste plaats hebben wij verloren."