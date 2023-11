Hamilton voelde al tijdens shakedown dat hij niet zou gaan winnen

Lewis Hamilton kende dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Hij wilde weer meevechten om de zeges en de titels, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Hamilton had al snel door dat zijn auto geen racewinnaar was, hij onthult dat hij dit al wist tijdens de shakedown in februari.

Hamilton won in 2022 voor het eerst geen Grand Prix in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur wilde dit jaar sportieve wraak nemen, maar dat lukte hem niet. Hij kon de Red Bulls niet bijhouden en zijn resultaten waren zeer wisselend, wel eindigde hij als derde in het wereldkampioenschap. Hij wist wederom geen race te winnen en dat zorgt voor een enorme hoeveelheid teleurstelling bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton kwam er al snel achter dat de W14 geen racewinnaar was. Al tijdens de eerste meters van de shakedown op het circuit van Silverstone voelde hij aan dat er iets niet in orde was met de Mercedes-bolide. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Toen ik in februari voor het eerst reed in de auto wist ik direct dat ik er geen wereldkampioenschap mee kon gaan winnen. Hij voelde precies hetzelfde als de auto van een jaar eerder dus dat was zeker een punt van zorg."