Perez ziet verbeterpunt: "Mijn zaterdagen waren heel erg moeilijk"

Sergio Perez sloot gisteren zijn seizoen af met de post season test op het circuit van Yas Marina. Hiermee kwam zijn zware jaar ten einde en hij weet precies wat hij moet gaan verbeteren voor 2024. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur wijst naar zijn performance in de kwalificaties.

Perez eindigde dit jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het was een mooi resultaat, maar Perez heeft het wel zwaar gehad. Na zijn zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan ging het namelijk bergafwaarts met zijn prestaties. Hij worstelde vooral met zijn performance in de kwalificaties. Regelmatig viel hij al zeer vroeg af in de kwalificatie en dat zorgde ervoor dat hij veel inhaalraces moest rijden.

Perez weet dan ook precies wat hij moet gaan verbeteren. De Mexicaan is hier in Abu Dhabi goudeerlijk over als hij zijn seizoen bespreekt met RaceFans: "Ik denk dat mijn vorm op de zondagen echt heel erg sterk was. Dat is de enige reden dat wij op de tweede plaats zijn gefinisht in het wereldkampioenschap. De zaterdagen waren dit seizoen zeker heel erg moeilijk en het is iets waar we aan moeten gaan werken. We moeten ervoor zorgen dat we daar een versnelling hoger schakelen zodat we ons kunnen verbeteren voor volgend jaar."