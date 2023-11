Russell maakt zich zorgen over gezondheid van Formule 1-personeel

George Russell voelde zich afgelopen weekend niet goed tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Russell was ziekjes en hij was zeker niet de enige met lichamelijke klachten. De Brit maakt zich zorgen over zijn de gezondheid van collega's en hij stelt dat het een goed idee is om teammedewerkers te verplichten om niet alle races te bezoeken.

De werkdruk in de Formule 1 ligt zeer hoog. Met de steeds vollere kalender en het groeiende aantal sprintraces, wordt het ook steeds drukker voor het Formule 1-personeel. Niet alleen de coureurs moeten de wereld rondreizen, ook al hun monteurs en engineers moeten zich melden op de circuits. Vooral de laatste fase van het afgelopen seizoen was zwaar met races op drie verschillende continenten in een zeer korte tijd.

Gezondheid

Russell maakt zich dan ook zorgen over de gezondheid van zijn collega's. De Brit vindt dat de coureurs het nog niet heel zwaar hebben. In gesprek met RaceFans leeft hij mee met de teammedewerkers: "Ik zie zoveel zieke monteurs en in het kantoortje van de engineers hebben ze ook heel veel moeite met het steeds wisselen van tijdzone. Het lichaam weet niet waar je bent, je eet op andere momenten, je zit in verschillende hotels, de omgeving is anders en je hebt ook elke keer te maken met een ander klimaat. Je lichaam raakt dan helemaal in de war."

Regelgeving

Russell wil dan ook dat de Formule 1 ingrijpt. Hij pleit voor strenge regels voor het reisgedrag van de werknemers van de teams: "Volgens mij wordt er voor volgend jaar gesproken over regels waarbij de werknemers niet naar alle races mogen afreizen. Ik denk dat dit een goed idee is. Ik denk niet dat het houdbaar is voor 4000 mensen om 24 races in één seizoen te doen. Al helemaal niet als je ziet hoe het geografisch over het jaar is uitgesmeerd. Dat slaat helemaal nergens op."