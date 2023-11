Russell crasht tijdens post season test in Abu Dhabi

Vandaag wordt op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi de post season test verreden. Er worden twee soorten tests afgewerkt: een bandentest en een rookietest. George Russell werkt voor Mercedes de bandentest af, maar dat ging niet helemaal goed.

Eerder was al duidelijk dat Russell was stilgevallen in bocht 6. Er werd met de rode vlag gezwaaid, maar het was niet helemaal duidelijk wat er precies was gebeurd. Op sociale media worden er door Motorsport.com echter beelden gedeeld van een beschadigde Mercedes-bolide. Russell crashte in bocht 6 en volgens Mercedes komt dit door een 'car failure'. Wat er precies gebeurde met Russell is niet duidelijk. Eén ding is zeker: Mercedes sluit hun tegenvallende seizoen af met een grote domper.