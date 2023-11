Brundle klapt voor Verstappen: "Blij dat ik dit mocht meemaken"

Max Verstappen sloot zijn derde kampioensjaar afgelopen weekend in stijl af. De Nederlander won met speels gemak de Grand Prix van Abu Dhabi en hij bereikte als eerste coureur de mijlpaal van duizend rondjes aan de leiding in één seizoen. Martin Brundle is blij dat hij de dominantie van Verstappen heeft mogen meemaken.

Verstappen verbrak dit jaar record na record. De Nederlander kroonde zich al in Qatar tot wereldkampioen en daarna ging hij verder met zijn recordtocht. Hij pakte dit jaar onder meer het record van de meeste zeges op rij en de meeste zeges in één seizoen. Verstappen ontving veel complimenten van kenners en collega's, maar sommigen fans waren van mening dat de Nederlander de sport saai maakte.

Aan gort gereden

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft een compleet andere mening. De Brit stelt in zijn column voor zijn werkgever dat hij onder de indruk is: "Max had dit seizoen natuurlijk de beste auto en het beste team, maar dat geldt ook voor Sergio Perez. Ze hebben het op moeten nemen tegen verschillende sterke teams en coureurs van wereldklasse. Max heeft simpelweg iedereen aan gort gereden."

Omstandigheden

Brundle zag dat Verstappen onder alle omstandigheden domineerde. Volgens de Brit is dat een uitzonderlijke prestatie en hij gaat dan ook verder met het uitdelen van complimenten: "Weer of geen weer, Safety Cars, complete chaos, het maakte niet uit. Max wist altijd te winnen. Het team ondersteunde zijn talent met een soort kogelvrije betrouwbaarheid, goede strategieën en goede pitstops. Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken."