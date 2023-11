Wolff opent aanval op Red Bull: "We moeten de Mount Everest beklimmen"

Het team van Mercedes claimde gisteren de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De Duitse renstal versloeg Ferrari in een rechtstreeks duel. Mercedes-teambaas Toto Wolff was blij met de prestatie van zijn team, maar hij droomt ervan om Red Bull Racing in 2024 te kunnen verslaan.

Het team van Mercedes kon dit jaar slechts op spaarzame momenten de strijd aangaan met Red Bull. In Japan claimde de Oostenrijkse renstal de constructeurstitel en voor Mercedes waren alleen nog de kruimels over. Ze moesten de degens kruisen met Ferrari en dat werd nog zeer close. Pas in de absolute slotfase van de seizoensfinale in Abu Dhabi werd de strijd beslist in het voordeel van Mercedes.

Mount Everest

Mercedes-teambaas Toto Wolff hinkt op twee gedachten. De Oostenrijker is trots op de prestatie van het team, maar hij is ook teleurgesteld. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Als je op zo'n dag de tweede plaats in het kampioenschap wint, dan herinnert je dat aan het feit dat je de eerste plaats hebt verloren. We moeten deze klap incasseren, we moeten nederig zijn en deze dag beschouwen als een mooie dag. Desalniettemin moeten we de Mount Everest beklimmen om Red Bull bij te halen."

Wolff denkt dat 2024 nog moeilijker gaat worden dan het afgelopen seizoen. De Oostenrijker verwacht heel veel concurrentie van andere teams: "Ik twijfel er niet aan dat Mercedes volgend jaar in de mix zit. Misschien geldt dat ook voor Aston Martin en andere teams. We moeten niets aan het toeval overlaten en dat doen we ook niet in Brixworth en Brackley. Het is zwaar, maar we moeten wel onthouden dat de tweede plaats ook een mooie kans is om terug te slaan."