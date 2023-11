Horner snap niets van tactiek Ferrari: "Ze hebben half werk geleverd"

Het team van Red Bull Racing speelde afgelopen weekend ongewild een belangrijke rol in de strijd tussen Ferrari en Mercedes. Deze twee teams vochten om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat Ferrari maar half werk heeft geleverd.

Red Bull-coureur Sergio Perez ontving in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi een tijdstraf van vijf seconden. Ferrari-coureur Charles Leclerc probeerde dit in zijn voordeel te gebruiken. De Monegask liet Perez passeren waarna hijzelf probeerde om Mercedes-coureur George Russell op te houden. Dit plannetje liep in de soep en daardoor eindigde Mercedes als tweede in het constructeurskampioenschap.

Red Bull-teambaas Christian Horner vond het een opvallende actie van Leclerc. De Britse teambaas zette zijn verbazing om in woorden in gesprek met de internationale media: "Het was een logische actie van Ferrari, alleen hebben ze maar half werk geleverd. Ze lieten Checo passeren, terwijl hij enkele jaren eerder al liet zien dat hij in die sector iemand kan ophouden. Ik denk dat Leclerc iets meer zijn best had moeten doen om Russell te hinderen om zo die extra seconden te pakken. Voor ons betekent dit alleen maar dat wij een andere buurman gaan krijgen in de pitlane volgend jaar."