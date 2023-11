Wolff weet het zeker: "Dan vecht hij weer voor de wereldtitel"

Lewis Hamilton kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen kon geen vuist maken in de strijd met de concurrentie en ook in Abu Dhabi zakte hij door het ijs. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat er echter vanuit dat Hamilton in de nabije toekomst gewoon weer wereldkampioen kan worden.

Op het circuit van Yas Marina kwam Hamilton op een teleurstellende negende plaats over de streep. Na afloop zat hij in zak en as en leek hij niet bepaald positief naar de toekomst te kijken. De Brit baalde en hij vreest ook voor een zwaar seizoen in 2024. Hij is nog wel derde geworden in het wereldkampioenschap, maar daar lijkt hij niet zo tevreden mee te zijn. Hamilton wil winnen, maar dat is hem al twee jaar op rij niet meer gelukt.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft echter nog steeds heel erg veel vertrouwen in Hamilton. De Oostenrijker wil zijn coureur een recordbrekende achtste wereldtitel gaan bezorgen en in gesprek met RaceFans blijft hij hoopvol: "Het is een feit dat het vanuit het perspectief van Lewis een slecht weekend was. Maar, dat neemt niet weg dat hij nog steeds de beste coureur in de wereld is. Als we hem een goede auto kunnen geven, dan kan hij gewoon weer vechten voor de wereldtitel. Daar heb ik geen twijfel over."