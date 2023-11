"Sportieve Vasseur looft Verstappen: "Van een andere planeet".

Max Verstappen werd dit seizoen met speels gemak wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander pakte zijn derde wereldtitel op rij en hij sloot zijn recordbrekende seizoen af met een zege in Abu Dhabi. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft toe dat de prestaties van Verstappen buitenaards zijn.

Verstappen wist dit jaar negentien Grands Prix te winnen, zijn teamgenoot Sergio Perez schreef ook twee races op zijn naam. Hun team Red Bull Racing was bijna onverslaanbaar, alleen in Singapore wisten ze niet te winnen. In de straten van de Aziatische stadsstaat ging de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Ferrari werd na een strijd met Mercedes, die duurde tot de laatste ronde van het jaar, derde in het constructeurskampioenschap.

Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi toonde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zich sportief. De Franse teambaas sprak zich uit bij Motorsport.com: "Ik denk dat niet eraan twijfelt dat Max een megaseizoen heeft gereden. In de eerste twee of drie races streed hij nog met Checo, maar daarna kwam hij van een andere planeet. Hij maakte het hele seizoen bijna geen fouten en toen hij worstelde, zoals in Jeddah, was dat alleen maar door een mechanisch probleempje. Hij stond er altijd bij, maakte goede starts en hij had geen incidenten. Hij maakte alleen contact in Vegas."