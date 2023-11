Russell voelde zich verschrikkelijk: "Ik ben erg ziek geweest"

George Russell sloot afgelopen weekend zijn teleurstellende seizoen af met de derde plaats in Abu Dhabi. De Britse Mercedes-coureur moest hier hard voor vechten en dat was zwaar. Na afloop liet hij namelijk weten dat hij zich al een paar dagen hondsberoerd voelde.

Russell verraste in 2022 nog door zijn hoog aangeschreven Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan in het wereldkampioenschap. Dit jaar was alles anders, want Russell kende zeer veel pech. Hamilton was hem nu wel te snel af en Russell moest genoegen nemen met de achtste plaats in het wereldkampioenschap. De derde plaats in Abu Dhabi was dus een flinke opsteker voor hem.

Russell had in ieder geval een loodzware race in Abu Dhabi. De Brit laat na afloop namelijk weten dat hij zich niet goed voelde tijdens de race. Hij was eerlijk tijdens de persconferentie voor de top drie: "Ja, ik ben erg ziek geweest in de afgelopen twee weken. In Vegas had ik koorts en kon ik niet slapen. Ik voelde mij verschrikkelijk. Ik heb ook een verschrikkelijk hoest en daar heb ik al de hele week last van, ook in de auto. Ik was tijdens elke ronde aan het hoesten en als je vast zit gebonden in de auto, dan kan het niet ademen. Je kan niet diep inademen om te hoesten."