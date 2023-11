Verstappen paste strategie aan om mijlpaal te bereiken

Max Verstappen werd in Abu Dhabi de eerste coureur die duizend rondjes in één seizoen aan de leiding heeft gereden. De Nederlander schreef hiermee voor de zoveelste keer geschiedenis in de Formule 1. Verstappen paste wel zijn strategie aan om deze mijlpaal te bereiken.

Voorafgaand de race op het circuit van Yas Marina was het al duidelijk dat Verstappen de mijlpaal van duizend rondjes aan de leiding kon gaan bereiken. Het scheelde niet veel, maar Verstappen bereikte de mijlpaal wel. Hij sloot het seizoen af met 1003 rondjes aan kop. In totaal werden er in 2023 1325 rondjes verreden en Verstappen heeft dus 75,50 procent van de rondes in het afgelopen seizoen aan de leiding gereden.

Verstappen wilde de mijlpaal per se bereiken, zo deelt hij na afloop. Red Bull wist dat Verstappen dit record wilde pakken en de Nederlander wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik wist dat het mogelijk was. Daar hebben we qua strategie en engineering rekening mee gehouden. We wilden het zo plannen dat we die duizend konden halen. We zouden wachten tot de anderen hun pitstop hadden gemaakt en daarna zelf pas te stoppen om het getal te halen. Dit was misschien niet de snelste strategie, maar ik wilde de leiding behouden om die ronden mee te pakken."