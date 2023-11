Balende Sainz verklaart opvallende strategie: "Pakte niet goed uit"

Carlos Sainz sloot afgelopen weekend zijn seizoen op een teleurstellende manier af. Na een rampzalige kwalificatie probeerde Ferrari de schade te beperken met een dappere strategie. Het plannetje mislukte en Sainz legt uit waarom zijn team voor deze opvallende strategie koos.

Sainz kende een rampzalig weekend in Abu Dhabi. Hij crashte hard tijdens de tweede vrije training, hij viel al af in het eerste gedeelte van de kwalificatie en hij kon de race niet uitrijden door motorproblemen. Sainz startte de race op de harde band en men leek voor een eenstopper te gaan. Ferrari gaf Sainz echter een vers setje harde banden en ze gokten op een Safety Car. Deze kwam echter niet waardoor Sainz in de laatste rondjes weer naar binnen kwam, maar uitviel met motorproblemen.

Teleurgesteld

Na afloop baalde Sainz als een stekker. De Spaanse Ferrari-coureur sloot het seizoen op een rampzalige manier af en dat legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik ben eerlijk gezegd heel teleurgesteld. Ik ben niet blij, gezien hoe weinig het scheelde in het constructeurskampioenschap. We zullen de koppen bij elkaar steken en kijken wat we vandaag beter hadden kunnen doen en wat er aan de hand was, want het tempo en het algemene gevoel met de auto waren niet goed."

Safety Car

Sainz staat achter de dappere strategie van Ferrari. De Spanjaard legt dan ook duidelijk uit waarom zijn team hiervoor had gekozen: "We begonnen op de harde banden in de verwachting dat deze ons aan een eenstopper zou helpen. We hebben dit jaar heel vaak gezien dat we enorm worstelen als we op de hardere compound staan. Dat was nu ook het geval. We hadden vanaf de zestiende plek niets te verliezen en we hebben het geprobeerd, maar uiteindelijk pakte het niet goed uit. Toen we doorhadden dat we weinig kans maakten op punten, besloten we te gokken op een Safety Car."