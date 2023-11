Verstappen bereikt twee nieuwe mijlpalen in Abu Dhabi

Max Verstappen sloot gisteren het Formule 1-seizoen in stijl af. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won in Abu Dhabi zijn negentiende Grand Prix van het seizoen en dat deed hij op een oppermachtige manier. Hij verbrak namelijk weer eens een aantal bizarre records.

Max Verstappen won dit seizoen zijn derde wereldtitel op rij. Het is inmiddels wel bekend dat Verstappen bezig was met één van de meest dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij heeft al veel records gebroken en mijlpalen behaald en ook in Abu Dhabi was dat weer het geval. Verstappen zette hiermee de kroon op zijn oppermachtige en recordbrekende seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Vettel

Verstappens zege in Abu Dhabi was namelijk zijn 54ste zege in zijn Formule 1-loopbaan. Negentien van die zeges boekte hij in het afgelopen seizoen. Verstappen passeerde met zijn zege op het circuit van Yas Marina Sebastian Vettel op de all time-lijst van racewinnaars. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben meer races gewonnen dan Verstappen. Volgend jaar staan er 24 Grands Prix op de kalender en Verstappen kan dus snel in de buurt komen van de cijfers van Hamilton en Schumacher.

Duizend rondjes

Verstappen bereikte daarnaast nog een mijlpaal in Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull-coureur werd namelijk de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die duizend rondjes aan de leiding heeft gereden in één seizoen. Hij heeft in 2023 in totaal 1003 rondes aan de leiding gereden. Procentueel gezien heeft hij 75,70 procent van alle rondjes in 2023 aan de leiding gereden. Ook dit is een record, deze neemt hij over van Jim Clark.