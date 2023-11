Verstappen geraakt door emotioneel radiobericht vader Jos

Max Verstappen ging in Abu Dhabi vrolijk door met het breken van records. De Nederlander scherpte zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen nogmaals aan en hij leidde ook zijn duizendste ronde van het jaar. Hij reageerde emotioneel op een radiobericht van zijn vader Jos Verstappen.

Verstappen sloot het seizoen in Abu Dhabi af in stijl. Hij won voor de negentiende keer dit jaar en dat deed hij op een oppermachtige manier. Na afloop van de race feliciteerde zijn race-engineer hem en ook teambaas Christian Horner meldde zich. De microfoon werd ook overgedragen aan Jos Verstappen die zijn zoon toesprak: "Ik ben ontzettend trots op jou schat. Ongelooflijk. Duizend ronden aan kop gereden, negentien zeges. Helemaal top!"

Verstappen nam het bericht met trots in ontvangst. Bij zijn landgenoten van Viaplay werd hij geconfronteerd met het bericht van zijn vader en hij reageerde emotioneel: "Ik heb natuurlijk veel dingen met mijn vader meegemaakt van kleins af aan. Hij heeft er ook heel veel voor gelaten om mij in de Formule 1 te krijgen. Ik probeer het natuurlijk beter te doen dan hij in de Formule 1 heeft gedaan en dat was altijd ons doel samen. Als je dan nu hier staat met 54 overwinningen en het seizoen dat we nu hebben meegemaakt, dan kijk daar daar natuurlijk wel een beetje op terug."

jos: im extremely proud of you honey, unbelievable, driven 1000 laps in the lead, 19 wins, totally great.



max: who would have ever thought that, when we started?



christian: i have no idea what he said, but it sounded great!



max: u need to learn a bit of dutch!



