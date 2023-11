Hamilton zwaar teleurgesteld: "Dit was geen goed jaar"

Lewis Hamilton sloot zijn rampzalige seizoen in Abu Dhabi af met een negende plaats. Het was niet het resultaat waar hij op had gehoopt en hij baalt. Hamilton zit in zak en as en na afloop was hij dan ook niet happy. Hij stelt dat hij dit jaar niets positiefs heeft gezien.

Hamilton wilde na een tegenvallend 2022 sportieve revanche gaan nemen. Dit jaar ging het echter nog slechter dan vorig jaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen eindigt nog wel als derde in het wereldkampioenschap, maar daar is hij zeker niet blij mee. Hij heeft voor het tweede seizoen op rij geen Grand Prix gewonnen en ook de tweede plaats in het constructeurskampioenschap van Mercedes kan hem niet bekoren.

Meenemen

Hamilton baalt en dat stak hij na de finish van de seizoensfinale ook niet onder stoelen of banken. De Britse coureur was extreem eerlijk in gesprek met Sky Sports. Hem werd gevraagd wat hij kan meenemen van het huidige seizoen: "Niet zoveel eigenlijk. Over het algemeen was dit geen goed jaar. Het feit dat ik alles heb overleefd, dat is het waarschijnlijk wel wat ik meeneem naar volgend jaar."

2024

Volgend jaar moet Mercedes gaan terugslaan en daarvoor moeten ze de strijd aangaan met Red Bull Racing. Hamilton weet nog niet of dat gaat lukken: "Op dit moment weet ik dat nog niet. Red Bull wint de race met zeventien seconden voorsprong en ze hebben die auto al sinds augustus niet meer doorontwikkeld. Dat is zeker een punt van zorg. We hebben veel geleerd van de auto en de bal ligt nu bij het team. Ze weten wat ze moeten doen. Of het gaat lukken of niet, dat zullen we wel zien."