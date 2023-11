Perez naar de stewards voor radioverkeer

Niet alleen alle teams, maar ook Sergio Perez mag zich melden bij de stewards. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur mag zich melden voor een bijzondere overtreding waarvoor hij waarschijnlijk geen tijdstraf zal krijgen. Perez moet zich namelijk melden voor bepaalde berichten over de boordradio.

De stewards hebben zojuist bekend gemaakt dat Perez zich mag gaan melden voor een bijzondere overtreding. Uit het document van de stewards blijkt dat Perez zich moet melden voor statements over de boordradio die mogelijk in strijd zijn met de internationale Sporting Code. Wat hij precies heeft gezegd, is niet duidelijk. Het tijdstip in het document komt niet overeen met zijn moment met Lando Norris.