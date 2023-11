Vasseur blij dat trucje Leclerc mislukte: "Belangrijk om jaar positief af te sluiten"

Het team van Ferrari wilde in Abu Dhabi de tweede plaats in het constructeurskampioenschap afpakken van Mercedes. Het werd heel spannend, maar het mislukte net. Charles Leclerc probeerde nog een slim trucje uit, maar teambaas Frédéric Vasseur is blij dat dit uiteindelijk niet is gelukt.

Aangezien Red Bull-coureur Sergio Perez in de slotfase nog een tijdstraf van vijf seconden had gekregen, lagen er ineens kansen voor Lecerc. De Monegask offerde zijn tweede plaats op en hij probeerde daarna George Russell op te houden. Hiermee hoopte hij de tweede plaats in het constructeurskampioenschap nog veilig te stellen. Dit lukte net niet en daar was men uiteindelijk best wel blij mee.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft vrede met het feit dat zijn team derde is geworden in het constructeurskampioenschap. De Fransman legt bij Sky Sports waar de truc van Leclerc vandaan kwam: "Charles kwam zelf met het idee. We konden iets agressiever te werk gaan en Russell meer afremmen, maar het is ook belangrijk om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Dat Charles als tweede aan deze race mocht beginnen en op die positie kon finishen, is een eerste goede stap voor het aankomende jaar. Dit was een heel erg goede keuze van ons."