Hamilton ontevreden: "Deze auto en ik gaan niet samen"

Lewis Hamilton sloot zijn laatste kwalificatiesessie van het jaar af op een enorm tegenvallende wijze. Hij noteerde gisteren de elfde tijd en dat was niet genoeg voor Q3. Hij zat in zak en as, hij wist niet wat er precies aan de hand was. Hamilton liet wel weten dat hij al het hele jaar tegen hetzelfde probleem aanloopt.

Hamilton voelt zich overduidelijk niet op zijn gemak op de Mercedes-bolide van dit jaar. De zevenvoudig wereldkampioen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij baalt van zijn auto en dat hij enorm uitkijkt naar het einde van het seizoen. Hij is niet de enige, want ook Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn ongenoegen over de auto al meerdere keren met de buitenwereld gedeeld. Na afloop van de kwalificatie liet Hamilton doorschemeren dat hij er helemaal klaar mee was.

Hamilton baalde als een stekker en hij zag het resultaat eigenlijk wel aankomen. Een dag eerder zei hij immers al dat het bereiken van Q3 lastig zou worden. In gesprek met Viaplay kraakt Hamilton zijn eigen auto af en laat hij nogmaals weten dat hij zich niet op zijn gemak voelt: "Het was hetzelfde probleem als altijd, het is echt niets bijzonders. Het is gewoon deze auto. Weet je, deze auto en ik gaan gewoon niet zo goed samen."