Balende Sainz blijft strijdbaar: "Het is nog niet over"

Carlos Sainz was één van de grote verliezers van de kwalificatie in Abu Dhabi. De Spaanse Ferrari-coureur begon met een goed gevoel aan de laatste kwalificatiesessie van het jaar. Hij kwam van een koude kermis thuis, want hij kwam niet verder dan de zestiende tijd.

Sainz begon vol goede moed aan de kwalificatie op het circuit van Yas Marina. De Spaanse coureur liet in de vrije trainingen zien dat er genoeg snelheid in de Ferrari zat, maar dat kreeg hij er niet uit in de kwalificatie. Hij klaagde over mogelijke blokkeeracties van andere coureurs en ook het feit dat iedereen in de pitlane nogal langzaam rijdt om een gat te laten vallen, kon niet op de goedkeuring van Sainz rekenen.

Na afloop van de kwalificatie overheerste de teleurstelling bij Sainz. De Spanjaard baalt van zijn resultaat en hij zoekt in een persbericht van Ferrari naar antwoorden: "Het was een heel erg moeilijke dag voor mij. We belandden in een situatie waarin we de pitlane te laat verlieten omdat we een klein probleempje hadden met onze voorvleugel. Het verkeer tijdens onze snelle ronde hielp ook niet en ik kon geen goede ronde rijden. Dat was dus mijn fout. Tot nu toe is het een lastig weekend, maar de race is pas morgen en ik ga pushen voor punten. Het is nog niet over."