Wolff is er klaar mee: "Moet elke keer uitleggen wat fout ging"

Het team van Mercedes kende een pijnlijke laatste kwalificatie van het seizoen. George Russell reed nog wel de vierde tijd, maar de elfde tijd van Lewis Hamilton is een enorme tegenvaller. Teambaas Toto Wolff baalt en hij is er helemaal klaar mee dat hij elke keer moet uitleggen wat er mis ging.

Mercedes oogde aan het begin van het raceweekend in Abu Dhabi nog sterk. Russell wist de snelste tijd te noteren in twee trainingen, maar toch leek men zich niet rijk te rekenen. In de kwalificatie werden de knikkers verdeeld en daar moesten ze er staan. Dat lukte dus niet aan Hamiltons kant van de garage, hij klaagde over een probleem met zijn auto. Het werd echter nooit duidelijk wat er nou precies aan de hand was.

Mercedes-teambaas Toto Wolff werd na afloop naar een verklaring gevraagd. De Oostenrijker wist niet wat er precies speelde en hij deelde zijn opvatting met Sky Sports: "Het kwam gewoon niet bij elkaar. Dit was waarschijnlijk wat er in de auto zat, maar de verwachtingen waren wel hoger. Ik ben er klaar mee om elke keer uit te leggen waarom het niet goed ging. We waren goed in de hitte, maar niet toen het koeler werd. In de voorgaande dagen was het echt andersom. Ik ben blij dat dit de laatste kwalificatie van het jaar was en dat we met een nieuwe auto komen."