Leclerc zag tweede tijd niet aankomen: "Heel erg blij mee"

Charles Leclerc mag de seizoensafsluiter in Abu Dhabi morgen vanaf de eerste startrij starten. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een stabiele kwalificatie waarin hij alleen Max Verstappen sneller zag rondrijden. Leclerc was uitermate tevreden met zijn prestatie op het circuit van Yas Marina.

Leclerc had niet veel verwacht van de kwalificatie in Abu Dhabi. Het team van Ferrari zag er niet heel erg sterk uit en de zorgen werden alleen maar groter toen Carlos Sainz tot ieders verrassing afviel in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Alle ogen werden daarna gericht op Leclerc. De Monegask hield het hoofd koel en hij noteerde een goed tijd. Verstappen was te hoog gegrepen en de tweede plaats was het gevolg.

Na afloop haalde Leclerc dan ook opgelucht adem. Hij had niet zoveel verwacht van de kwalificatie, hij was trots en tevreden toen hij sprak met interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Eerlijk gezegd, met hoe het weekend tot nu toe is verlopen, had ik dit niet zien aankomen. In het laatste rondje moest ik alles op alles zetten en in de laatste bocht glibberde ik een beetje teveel in de rondte. Ik denk echter dat iedereen daar last van had, dus ik ben heel erg blij met die tweede plaats. In Q1 en Q2 maakte ik mij zeker zorgen, dus de eerste startrij is geweldig."