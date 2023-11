Horner waarschuwt voor RB20: "Eerder een evolutie dan een revolutie"

Het team van Red Bull Racing is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De RB19 is uitgegroeid tot één van de dominantste auto's uit de geschiedenis van de sport. Men vraagt zich af hoe de RB20 van volgend jaar er uit gaan zien, teambaas Christian Horner stelt dat het slechts om marginale verbeteringen gaat.

Red Bull is al geruime tijd bezig met het ontwikkelingen van de auto van 2024. De concurrentie vraagt zich af hoe deze auto er uit gaat zien en of Red Bull ook aankomend seizoen kan gaan domineren. Maar, bij de Oostenrijkse renstal verwachten ze geen enorme wijzigingen aan het ontwerp. Men is simpelweg bezig met het finetunen van het huidige plan, de regels worden immers niet enorm aangepast.

Marginale verbeteringen

In Abu Dhabi bespreekt Red Bull-teambaas Christian Horner de ontwikkelingen van de aanstaande auto. Bij zijn landgenoten van Sky Sports wordt hem gevraagd wat er gaat veranderen ten opzichte van de huidige auto: "Het draait allemaal om marginale verbeteringen. Je kunt altijd op alle vlakken iets verbeteren: de performance, aerodynamica, ontwikkeling, strategie, op operationeel gebied en ook de coureurs kunnen hun steentje bijdragen. Het is nooit genoeg. Dat is een mantra in onze sport: je kunt niets laten liggen. Daar zijn wij zo sterk in geweest: het benutten van alle performance."

Evolutie

Horner verwacht wel dat het volgend seizoen zeer spannend gaat worden in de Formule 1. De teambaas denkt dat het veld dichterbij elkaar zal gaan komen. De concurrentie hoeft niet te verwachten dat Red Bull met een volledig nieuwe auto zal gaan rijden: "Het is eerder een evolutie dan een revolutie. Dit is zo'n fenomenale auto geweest, dus het is eerder een soort verfijning dan een revolutie. De auto zal verder ook nog gewoon blauw, geel en rood zijn!"