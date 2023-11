"FIA grijpt in na slimmigheidje Max Verstappen".

Max Verstappen haalde gisteren een opvallende actie uit tijdens de tweede vrije training. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur haalde meerdere coureurs in bij het uitrijden van de pitlane. Het was vrij krap en wedstrijdleider Niels Wittich heeft dan ook ingegrepen voor de zaterdag.

Bij de tweede herstart in de tweede vrije training nam Verstappen direct actie. Hij haalde Pierre Gasly, George Russell en Lewis Hamilton in toen hij de pitlane verliet. Het werd zeer krap en Verstappen leek te denken aan de regels die in Brazilië werden ingevoerd. In Abu Dhabi gelden er andere regels, want wedstrijdleider Niels Wittich heeft de event notes aangepast. Onder punt veertien van de kwalificatie staat nu dat coureurs niet mogen inhalen in de pit exit road, tenzij er een auto langzaam rijdt met een overduidelijk probleem.

Niels Wittich has added that "overtaking in the pitlane has now been prohibited in the pit exit unless a car is slows with an obvious problem" pic.twitter.com/1qto7bMtwh