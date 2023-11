Hamilton vreest kwalificatie: "Q3 halen wordt een uitdaging"

Zoals veel andere coureurs heeft Lewis Hamilton slechts één vrije training gereden op de vrijdag in Abu Dhabi. Hamilton baalde van de tweede vrije training, want door de twee rode vlaggen kon hij amper meters maken. Hij vraagt zich af of hij het tweede kwalificatiedeel wel kan gaan bereiken.

Hamilton stond in het kader van een rookie-training zijn auto in de eerste vrije training af aan Frederik Vesti. Voor de tweede training had de jonge Deen weer plaats gemaakt voor de zevenvoudig wereldkampioen. Door de crashes van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg lag de sessie echter lang stil en kon Hamilton slechts vijftien rondjes rijden. Hij sloot de dag af op de achtste plaats.

Auto aanvoelen

Hamilton was na afloop dan ook niet tevreden met zijn prestatie. De Britse coureur had op iets beters gehoopt, maar hij zoekt in gesprek met RaceFans wel naar een beetje hoop: "Dit was niet één van de beste dagen ooit. Ik kon eigenlijk slechts vier getimede rondjes rijden en dat is niet heel handig als je informatie op wil doen van de baan en van de auto. De auto zelf voelt echter niet zo slecht aan."

Q3

De zevenvoudig wereldkampioen voelt zich dus goed in de auto, maar dat betekent niet dat hij vol zit met zelfvertrouwen. Hij kijkt met een moeilijk gevoel naar de kwalificatie: "Ik ga gewoon mijn best doen en ik ga kijken of er een manier is om Q3 te bereiken. We hebben al een aantal lastige kwalificaties gehad en het is altijd al moeilijk geweest om Q2 te bereiken. Q3 halen is altijd een uitdaging. We moeten ons er op gaan focussen om Q3 te halen, want ik denk dat het close wordt."