Wolff steunt Hamilton: "Horner informeerde naar zijn beschikbaarheid"

De uitspraken van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner over Lewis Hamilton zijn het onderwerp van gesprek in Abu Dhabi. Horner beweerde dat Hamiltons mensen contact zochten met Red Bull, maar volgens Hamilton was het tegenovergestelde het geval. Toto Wolff steunt zijn coureur.

Daags voor het raceweekend in Abu Dhabi gooide Horner een bommetje in de lucht. De Britse Red Bull-teambaas stelde in gesprek met de Daily Mail dat iemand uit het kamp van Hamilton had geïnformeerd naar een mogelijk zitje bij Red Bull. Hamilton ontkende dit op de mediadag en Horner zwakte zijn woorden daarna af. De teambaas beweerde dat het contact werd gelegd door Hamiltons vader Anthony.

Steun

Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen stelde immers dat Horner contact zocht. In gesprek met Speedcafe reageert Wolff kritisch op Horner: "Ik weet gewoon niet wat hem drijft. We begrijpen niet hoe hij denkt en elke keer met dit soort dingen komt. Wat er gebeurde is dat Christian, via een bureau waarmee wij samenwerken, zijn contactgegevens wilde hebben om over een zitje te praten. Zo is het gegaan, Christian informeerde naar zijn beschikbaarheid."

Bescheidenheid

Volgens Wolff was Mercedes de hele tijd op de hoogte van het contact tussen Horner en Hamilton. De Mercedes-teambaas legt zijn standpunt uit: "Lewis had contact met Christian, waar hij ons ook over vertelde, dat ging niet over een zitje, maar het was gewoon een simpel babbeltje. Ik heb het gezien, dus ik weet niet wat Horner drijft om hiermee naar buiten te komen. Je hebt alles al gewonnen dit seizoen. Wees er blij mee, wees een beetje bescheiden. Geniet daarvan."